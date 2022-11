Biathlon | Coppa del Mondo maschile 2022 2023 | la classifica generale aggiornata

(Di martedì 29 novembre 2022) Ladideldigara dopo gara. La scorsa stagione a vincere fu il transalpino Quentin Fillon Maillet davanti al norvegese Laegreid e allo svedese Samuelsson. Chi riuscirà ad imporsi in quest’edizione? Il trofeo tornerà in Scandinavia? Ecco, di seguito, laevento dopo evento. IL CALENDARIO COMPLETO LADIDELMartin Ponsiluoma (SWE) 90 2. Niklas Hartweg (NOR) 75 3. David Zobel (GER) 60 4. Roman Rees (GER) 50 5. Sebastian Samuelsson (SWE) 45 6. Sturla Holm Lægreid (NOR) 40 7. Vetle Sjåstad ...

CLASSIFICADEL MONDOGENERALE 1 PONSILUOMA Martin SWE 90 2 HARTWEG Niklas U25 SUI 75 3 ZOBEL David GER 60 4 REES Roman GER 50 5 SAMUELSSON Sebastian SWE 45 6 LAEGREID Sturla Holm NOR 40 7 ...In quindicesima posizione ha concluso il vincitore della classifica generale didel Mondo della stagione scorsa (oro in questo format alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022), Quentin Fillon ...Sulla neve di Kontiolahti, in Finlandia, è andata in scena la gara di apertura della prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2022/2023.KONTIOLAHTI - Martin Ponsiluoma disegna una gara paurosa sulle nevi finlandesi e conquista l'individuale che apre la Coppa del Mondo di biathlon 2022/23, riport ...