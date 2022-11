Biathlon | Coppa del Mondo Kontiolahti 2022 | Didier Bionaz assente nell’individuale

(Di martedì 29 novembre 2022) Inizierà a breve ladeldi: prima tappa in terra finnica, in quel di. Si comincia con gli uomini: la prima prova in programma sarà l’individuale maschile, con la 20 km. Italia che è stata limitata dagli infortuni. Un problema fisico ha infatti costretto la stella azzurra, Lukas Hofer, a saltare l’appuntamento scandinavo. Pochi minuti prima del via, è arrivato anche il forfait del giovaneper la gara odierna: l’azzurro soffre di un raffreddore in questi giorni, è ancora acciaccato e ha preferito rinunciare. Spazio dunque a Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer, David Zingerle (esordiente indel) e Daniele Cappellari. Foto: Federico Angiolini

