Bertinotti | «Il Pd si deve sciogliere | ha pensato solo al governo ed è stato un clamoroso fallimento»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 novembre 2022) Il Pd «si», perché «siriconoscere che è diventato irriformabile», che è il punto di approdo di un «». A pensarla così è Fausto, per il quale la sopravvivenza del partito «costituisce un impedimento a una nuova costituente della sinistra», per la quale nei giorni scorsi si è speso Achille Occhetto.: «L’idea con cui è nato il Pd è clamorosamente fallita» Per l’ex segretario di Rifondazione comunista, intervidall’agenzia di stampa Adnkronos, la prima cosa da fare è chiedersi «perché l’ipotesi in cui è nato il Pds prima ed il Pd poi sia così clamorosamente fallita». «Certamente – è l’analisi di– hanno inciso la responsabilità, gli errori dei gruppi ...