Benzina e diesel | ancora in calo oggi prezzo carburanti in Italia

Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi ieri in ribasso, arrivano nuovi interventi delle compagnie sui prezzi raccomandati di. In particolare, Eni taglia un ......2% di immatricolazioni in meno (corrispondenti a oltre mezzo milione di autovetture) rispetto allo stesso periodo del 2019 ; Le alimentazioni tradizionali,, sono quelle che hanno ...Il picco è stato raggiunto in Ticino ad aprile: la benzina senza piombo 95 ha toccato i 2,20 franchi al litro, mentre il diesel ha sfiorato i 2,50. Nell'ultimo periodo i prezzi sono scesi e ora ...Scendono ancora i prezzi sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi ieri in ribasso, arrivano nuovi interventi delle compagnie sui prezzi raccomandati di benzina ...