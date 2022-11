Benevento | primi addobbi natalizi nel centro storico FOTO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiinizia a colorarsi per le festivitàe. L’assessore alle attività produttive, Luigi Ambrosone, nei giorni scorsi aveva annunciato che l’amministrazione comunale avrebbe provveduto a fare qualcosa nonostante le risorse economiche limitate per le casse comunali in un periodo non particolarmente florido per chiunque. Non ci sarà infatti il grande albero a piazza IV Novembre (Piazza Castello), ma nella mattinata odierna sono comparse le prime ghirlande lungo corso Garibaldi. In piazza Federico Torre sarà installata una sagoma raffigurante Babbo Natale, mentre in piazza Matteotti, in prossimità del sito Unesco di Santa Sofia, spazio a un alberoo. Per il momento le installazioni hanno riguardato la parte bassa del corso ...