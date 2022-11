Benevento | col Palermo il debutto del nuovo inno | il testo

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiManca ormai poco alla presentazione dell’delCalcio. Domenica, nel prepartita della sfida con il, il rapper sannita Tamburo (al secolo Alessio Luongo) si esibirà al Ciro Vigorito e svelerà al pubblico giallorosso “Mi innamoro solo se”, la canzone che d’ora in avanti identificherà squadra e club. Ilattraversa la storia della città, le abitudini e la tradizione dei beneventani lasciando molto spazio al coro iconico della Curva Sud che ne ha ispirato il titolo. Annunciato lo scorso 14 novembre, l’è stato rifinito nelle ultime settimane prima del grande, ormai imminente. Tamburo non aveva nascosto l’emozione in seguito all’ufficialità data dalla società del presidente Oreste Vigorito. Grande tifoso della Strega, segue ...

La gara con il Palermo non sarà solo una delicata sfida salvezza per la Strega, ma sarà anche la partita che segnerà il debutto di 'Mi innamoro solo se', il primo inno ufficiale del Benevento Calcio.