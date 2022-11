Belgio | Courtois | ' Ho rotto la panchina con un pugno Talpe? E' da matti pensarlo'

tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": ...Durante una conferenza stampa, sia il capitano che l'altro giocatore del Real Madrid, Thibaut, sono intervenuti per negare l'esistenza di un clima teso in casa. Harzad ha tenuto a ...Nervi tesi nel ritiro del Belgio, dove l'attesa per la partita con la Croazia e i timori per una possibile e clamorosa eliminazione dopo la sconfitta col Marocco fanno venire a galla vecchie e nuove r ..."Negli spogliatoi del Belgio dopo la partita contro il Marocco non è successo niente" . Intervenendo in conferenza stampa, Thibaut Courtois ha smentito categoricamente il retroscena raccontato dai ...