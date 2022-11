Belen al lavoro | Luna Marì a casa di Stefano De Martino | “sgarro” ad Antonino?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 29 novembre 2022) MentreSpinalbese nelladel Grande Fratello Vip 7 continua a usare sua figliacome “scusa” per non legarsi a nessuna donna (pur facendo intendere ogni volta di sentirsi quasi preso, prima da Ginevra Lamborghini e poi da Oriana Marzoli), la piccola vive ovviamente con sua mammaRodriguez e quando la conduttrice perè via, ecco che al lei ci pensa il suo “vice papà” …De! GF Vip 7, la figlia diSpinalbese è conDeIn un’intervista del recente passato,Deha dichiarato di avere uno splendido rapporto con, per cui dice di sentirsi come ...