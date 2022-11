Beach volley | World Tour 2022 Lupo Rossi e Ranghieri Carambula | derby bis nel girone dell’Elite16

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) Non c’è stato ancora il tempo per metabolizzare i successi delle due coppie azzurre impegnate a Torquay che è già il momento di tornare in campo perchè domani seraalle 23 giocheranno la prima sfida dell’Elite 16 australiano, ultimo torneo top level della stagione. Il sorteggio beffardo ha inserito le due coppie italiane nello stessoe dunque mercoledì alle 4 sarà in programma la rivincita della finale del Challenge che domenica mattina ha premiato. Una sfida che potrebbe essere decisiva nella qualificazione ai quarti di finale del torneo australiano, visto che neldelle due coppie azzurre sono presenti gli spagnoli Huerta/Huerta, coppia che qualche grattacapo potrebbe crearlo ai due binomi ...