BCC Treviglio rafforza il proprio sostegno al territorio con un plafond ESG da 30 milioni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 29 novembre 2022) Bergamo. Lunedì 28 novembre alle 17 si è svolto il Convegno sulla Presentazione delESG all’Auditorium Cassa Rurale BCC. Numerosi gli argomenti al tavolo di discussione: si è trattata di un’ampia analisi sulle condizioni economiche in cui vertono le aziende, che stanno manifestando difficoltà a causa del caro energia e che si apprestano a realizzare investimenti in ambito della sostenibilità e dell’innovazione. A supporto della BCC diha definito una linea di credito che, grazie alla storica collaborazione con Confindustria Bergamo e Confidi Systema!, viene estesa alle aziende delbergamasco aderenti a Confindustria. Interviene in apertura del Convegno il Presidente della BCC di, Giovanni Grazioli, che introduce il tema ...