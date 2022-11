L'Eco di Bergamo

In casasarebbe giunto il momento di smuovere la classifica dopo il poker di flop dell'ultimo periodo. Usufruire, per capitan Simoncelli e compagni, dell'appassionato sostegno dagli spalti della ...In casasarebbe giunto il momento di smuovere la classifica dopo il poker di flop dell'ultimo periodo. Usufruire, per capitan Simoncelli e compagni, dell'appassionato sostegno dagli spalti della ... BB14, approfittare del derby con Lumezzane. Mascio, metamorfosi stupefacente È già quasi spareggio la sfida tra BB14 e Lumezzane di mercoledì 30 novembre al Centro sportivo Italcementi, di via Statuto (alle ore 20,30 il pronti via). Perderla significherebbe per entrambe le ...Monfalcone. Sabato sera stort per la BB14, che torna da Monfalcone con la quarta sconfitta in campionato e la seconda consecutiva, ancora senza convincere in termini di prestazioni. I gialloneri nel p ...