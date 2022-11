Basket | Nba | Banchero non basta ai Magic | i Nets trascinati da Durant vincono 109-102

(Di martedì 29 novembre 2022) New York, 29 nov. - (Adnkronos) - I Brooklyn(11-11) superano in casa gli Orlando(5-16) per 109-102. La quarta vittoria consecutiva deial Barclays Center porta la firma indelebile di Kevin, che cambia marcia in un terzo quarto da 19 punti e spinge Brooklyn con due parziali da 8-0 e da 10-0 nella frazione, creando un vantaggio che inon riescono mai a colmare. I padroni di casa tornano così al 50% di vittorie nonostante l'infortunio di Ben Simmons, che esce a inizio secondo quarto alle prese con il ginocchio sinistro che continua a dargli problemi. Pur a 34 anni,sembra invece non invecchiare mai. Alla seconda serata di un back-to-back non solo gioca 39 minuti, ma lo fa realizzando il suo massimo stagionale da 45 punti, sbagliando appena 5 dei 24 ...

E se c'è da scegliere tra una partita dio Eurolega non ci sono dubbi: "A maggio sono stato a Belgrado per le Final Four di Eurolega, una grande emozione per il più alto livello di...Fontecchio resta fuori ma i Jazz incassano la quinta sconfitta di fila BOSTON (STATI UNITI) - A Est detta legge Boston. I Celtics si confermano la squadra del momento: schiantata Charlotte per 140 - ...Puoi essere cresciuto con il poster di Kevin Durant nella tua cameretta, e un giorno ritrovarti a giocare contro di lui in una partita NBA. C'è anche questo nella bella prestazione di ...New York, 29 nov. - (Adnkronos) - I Brooklyn Nets (11-11) superano in casa gli Orlando Magic (5-16) per 109-102. La quarta vittoria consecutiva dei Nets al Barclays Center porta la firma indelebile di ...