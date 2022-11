Basket | EuroCup | Venezia domina il derby italiano ed espugna Brescia

(Di martedì 29 novembre 2022) Quarta vittoria consecutiva inper la Reyerin casa della Germani, con i veneti che così dopo i due ko iniziali stanno risalendo velocemente la classifica e punta la vetta. Per i lombardi, invece, terza sconfitta di fila e score che ora segna 2 vinte e 4 perse, con la top 8 del girone a rischio. Parte bene la Germani, che nei primi due minuti imbriglia l’attacco die con la tripla di Gabriel va sul 5-0. Ma è una fiammata che dura poco, con Freeman che dalla lunetta segna tre punti, poi arriva la tripla di Parks e dopo 4 minuti è Tessitori a firmare il sorpasso per la Reyer. Ancora l’azzurro da oltre l’arco allunga e se Odaise prova a tenerea galla, nel finale del primo quarto le triple di Freeman e Willis fanno volare ...

Alle 20.30 la Germani torna sul parquet del PalaLeonessa per sfidare la Reyer Venezia nella sesta giornata del girone A di. Le due squadre sono appaiate a 8 punti nel campionato di serie A, nel quale Brescia ha vinto le ultime due gare (con Tortona e Trieste), mentre gli orogranata sono reduci da due sconfitte