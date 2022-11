Basket | Champions League 2022 2023 | finalmente vittoria per Sassari | col Paok è 82-78

(Di martedì 29 novembre 2022) La cronaca e il tabellino di Dinamo BDSMateco 82-78, match valido come quarta giornata delladi. Arrivala primaper il Banco di Sardegna, che riescea fare la voce grossa in un match europeo questa stagione. I sardi prendono un vantaggio importante a metà gara, salvo poi farsi recuperare e quasi capitolare nel finale, ma riescono a tenere duro. Riley con 20 punti è il trascinatore dei greci, mentre abastano i 18 punti di Eimantas Bendzius. RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO La cronaca – I primi secondi del match vedono subito un Jones on fire che prova a far alzare la temperatura al palazzetto, portando ...

L'offertaè arricchita anche dagli eventi internazionali: Eurolega, Eurocup, BasketballLeague e i match delle nazionali FIBA fino al 2025. Tra i contenuti premium, spazio anche alla ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Sassari - Paok , sfida valida come quarta giornata dellaLeague 2022/2023 di. Giro di boa della competizione per quanto riguarda la fase a gironi. La formazione sarda ha fin qui collezionato solo sconfitte, ed è quindi ovviamente all'...Questa sera al Palaserradimigni di Sassari, per la quarta giornata di regular season del gruppo G della Basketball Champions League, il Banco di Sardegna Sassari (0-3) riceve il PAOK ...Questa sera al Palaserradimigni di Sassari, per la quarta giornata di regular season del gruppo G della Basketball Champions League, il Banco di Sardegna Sassari (0-3) riceve il PAOK ...