Barcellona e Newcastle | anche il PSG su un gioiello brasiliano

Footballnews24.it

Commenta per primo Ilbatte un colpo. Secondo quanto riportato da Sport , i Magpies sono ad un passo dal battere la concorrenza dele concludere l'acquisto di Andrey Santos , 18enne gioiellino del ...Infine, restano in corsa anche altre due piste come ila caccia di un grande attaccante ... perno deldi Xavi. © RIPRODUZIONE VIETATA Barcellona, sfuma Andrey Santos: Newcastle in pole per il brasiliano Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Newcastle in vantaggio sul Barcellona per Andrey Santos del Vasco da Gama, con gli inglesi pronti ad anticipare la concorrenza già a gennaio ...