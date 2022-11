Banchero da 24 punti | ma KD trascina i Nets Boston rullo | Lakers beffati alla sirena

Sky Sport

Paolocon la sua verve in attacco prova a tenere in scia la squadra ospite. L'azzurro firma 24tirando con 9/17 dal campo.Per Dallas è la quarta sconfitta di fila, al pari degli Orlando Magic dell'italoamericano Paolo(18), sconfitti fra le mura amiche dai Philadelphia 76ers (103 - 133). Vittorie esterne ... NBA: Paolo Banchero segna 24 punti, ma Durant è troppo forte per Orlando. VIDEO Altra prestazione maiuscola dell'italiano, ma Durant in versione Mvp è devastante. I 76ers ritrovano Embiid e battono gli Hawks, Phoenix sbanca Sacramento. Tutti i ...Non bastano ancora una volta i 24 punti di Paolo Banchero - 9/17 al tiro, 4 rimbalzi, 5 assist - agli Orlando Magic, travolti da un clamoroso Kevin Durant e incapaci di trovare contromisure difensive: ...