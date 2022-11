Avengers | Secret Wars | James McAvoy sarà nel film Marvel?

... un'esperienza che ricorda con grande affetto: Ha poi ammesso: Sulla possibilità che i Mavel Studios lo reclutino in vista diWars , ha poi aggiunto: Cosa ne pensate delle parole di ...Reciterà come il cattivo principale nel film del 2025,: The Kang Dynasty e inWars l'anno successivo. Fate i vostri acquisti a tema Ant - Man qui su Amazon ! Ant - Man and ...Henry Cavill, Regé-Jean Page, Tom Hardy and more have been leapfrogged in the next James Bond bookies' race by a star with dramatically slashed odds.Late Hollywood star Chadwick Boseman who was born on November 29 1976 was an actor whose iconic on-screen body of work will be remembered for years to come ...