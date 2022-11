ilGiornale.it

Erano nella loro abitazione quando è stata raggiuntafango. Un'altra famiglia coinvolta nella ... dove le acque hanno trascinato di tutto:, mobili, mezzi agricoli. Un nuovo allarme arriva ......i malviventi in sella al motociclo avevano tirato una pallina da tennis sulla carrozzeria dell'... A quel punto uno dei due ha strappato l'orologiopolso dell'imprenditore. La Polizia si è messa ... Auto, dal nuovo all'usato: come cambierà il mercato nel 2023 PERUGIA - Un sabato in giro con gli amici, la voglia di ballare e divertirsi, l’ingresso in un locale e poi gli sguardi che si incrociano con un ragazzo: inizia così l’incubo ...Un'auto capace di guidarsi da sola e compiere evoluzioni incredibili. La stella di una delle serie tv più famose degli anni '80: "Supercar". La storia di come questa anonima Pontiac Trans Am sia diven ...