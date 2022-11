Australia | Souttar e la Danimarca VIDEO

Le probabili formazioni di- Danimarca(4 - 5 - 1): Ryan; Karacic,, Rowles, Behich; Leckie, Irvine, Mooy, McGree, Goodwin; Duke. DANIMARCA (3 - 4 - 3): Schmeichel; ...Le probabili formazioni di- Danimarca(4 - 3 - 3): Ryan; Karacic, Rowles,, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin. C. T: Arnold. DANIMARCA (3 - 4 - 2 - 1): ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Partita decisiva nel girone D dei Mondiali, Australia e Danimarca si giocano il passaggio agli ottavi: le probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming.