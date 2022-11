Australia | il ct Arnold | “Non ho mai allenato per il pareggio | non inizierò adesso”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) “Non ho maiin tutta la mia vita i giocatori per une non. Il nostro obiettivo è giocare a viso aperto come abbiamo fatto per 30 minuti con la Francia e 60 con la Tunisia. Per noi non è una partita diversa dalle altre”. Ha le idee chiare Graham, ct dell’, alla vigilia della sfida contro la Danimarca. Il commissario tecnico dei Socceroos esclude di fare troppi cambi: “Più si cambia, più si fa confusione e la confusione disperde energie e ti porta a commettere errori. Ormai siamo insieme da 4 anni e mezzo, i giocatori sanno cosa fare e cosa mi aspetto da loro”. SportFace.