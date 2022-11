Attacco ad Agnelli | l’annuncio di Tebas fa tremare la Juventus – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 29 novembre 2022)addifala: ecco che cosa sta succedendo in queste ore. Le sue parole su Twitter fanno molto rumore. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il terremotocontinua a far discutere e tiene banco nonostante l’interesse globale per il mondiale in Qatar. La bomba scoppiata ieri notte Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.