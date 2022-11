Atalanta | Percassi sul mercato | «Sfrutteremo ogni opportunità Boston? Abbiamo parlato di…»

... questa estate dopo il Milan, chiese a gran voce altre punte ma, quel giorno, l'ad Luca... In questo caso, con due classe 2003 in rosa, l'sarebbe ancora più giovane e proiettata nel ...L'ha acceso i motori la scorsa estate per un nuovo ciclo. Se non è l'anno zero, siamo vicini. ... Glielo chiede la proprietà, non soltanto quella storica rappresentata dalla famiglia, ...L’amministratore delegato nerazzurro considera le prime 15 giornate di campionato soddisfacenti, pur non negando possibili migliorie “La classifica si guarda solo alla fine, ma l’Atalanta è competitiv ...Le parole dell’Amministratore Delegato dell’Atalanta Luca Percassi su quello che sarà il prossimo mercato nerazzurro di gennaio Tramite ...