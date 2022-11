Atalanta | anticipata di un giorno amichevole col Nizza

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) L’ha comunicato l’anticipo di undell’che disputerà contro ilall’Allianz Riviera. La partita si disputerà venerdì 16 dicembre alle 20 anziché sabato 17 alle 13. La sfida contro la formazione francese sarà la seconda nella serie di quattro amichevoli in programma per gli uomini di Gasperini, che affronteranno l’Eintracht Francoforte nell’ambito del Trofeo Bortolotti il 9 dicembre (ore 20), per poi proseguire con la trasferta al “Villamarin” di Siviglia col Betis venerdì 23 alle 17 e concludere a Bergamo contro l’AZ Alkmaar giovedì 29 dicembre alle 19. SportFace.