Assange | cinque grandi giornali del mondo fanno appello a Biden | “Fai cadere le accuse”

(Di martedì 29 novembre 2022) Il processo contro Julianrischia di creare “un precedente pericoloso” che “minaccia la libertà di informare e rischia di ridurre la portata del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti”, è l’di New York Times, Guardian, Le Monde, El Pais e Der Spiegel in favore del fondatore di WikiLeaks. Le stesse testate dodici anni fa, il 28 novembre 2010, si unirono per pubblicare una serie di rivelazioni scioccanti, grazie al sito di, notizie poi riprese dai media delintero, quindi sottolineano: “Pubblicare non è un reato”. Oggi con una lettera pubblica ichiedono agli Usa di non processare il fondatore di Wikileaks, Julian, detenuto nel Regno Unito. La lettera ricorda che 12 anni fa fu reso pubblico il ...

