Ascolti tv | i dati di lunedì 28 novembre

(Di martedì 29 novembre 2022) Non c’è sfida con i Mondiali di Calcio del Qatar La scelta di prendere i Mondiali del Qatar 2022 in esclusiva sta premiando, in termini di, la Rai. Nella serata di ieri,28, su Rai1 la partita tra Portogallo e Uruguay ha coinvolto 6.493.000 spettatori pari al 29.1% (pre e post nel complesso: 4.099.000 – 19.5%; primo tempo: 6.288.000 – 28.8%, secondo tempo: 6.671.000 – 29.3%). A seguire Il Circolo dei Mondiali ha ottenuto 1.908.000 spettatori con il 10.2%. Alle spalle su Canale 5 la puntata serale del Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.811.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Rai2 Il Ritorno dell’Eroe ha coinvolto 1.027.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Bastille Day – Il Colpo del Secolo ha registrato 1.275.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.909.000 spettatori ...