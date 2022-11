Ascolti tv Gf VIP ieri sera 28 novembre 2022 | quanto ha fatto la puntata? Dati auditel e share

(Di martedì 29 novembre 2022), lunedì 28, è andata in onda su Canale 5 una nuovadel Gf VIP, mahain termini ditv? Ecco tutti ie lo. Leggi anche: Calendario mondiali calcio Qatar, tutte le partite: date, orario, canaletv28...

Anche in quel caso gli utenti avevano bombardato la redazione del programma di protese e minacce di boicottare gli, arrivando persino a coinvolgere gli sponsor del "GF7". " Prendete ......programma campione didi Canale 5 condotto da Silvia Toffanin . Marco Bellavia è stato uno degli ospiti e proprio nel salotto della conduttrice; qui l'ex concorrente del Grande Fratello...Dopo quanto ascoltato sulle opinioni di Wilma e Patrizia su Micol, è il momento di ascoltare, invece, il pensiero di qualcuno molto vicino alla concorrente. Clizia Incorvaia è a #GFVIP per vedere sua ...Se con Oriana è finita, se con Giaele ormai c'è amicizia, con Ginevra cosa resta L'incontro con i VIP Se tra Antonino e Oriana sembra ormai non ci sia speranza, tra fan, questioni sospese, passati ch ...