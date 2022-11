Arrogante e Da Soumahoro alle banche Cattaneo travolge Bersani e la sinistra

(Di martedì 29 novembre 2022) L'imbarazzo dellaè ormai arrivato a livelli mai visti per la vicenda che ha travolto Aboubakar, il sindacalista di origini ivoriane eletto alla camera dall'anza Verdi-. Come noto sulle cooperative che si occupavano di migranti gestite dalla suocera e dalla moglie indaga la Procura di Latina - il nome del deputato non è nel fascicolo - ma oltre al lato giudiziario della vicenda c'è quello politico, con l''ennesimo eroe-figurina dellache finisce dstellest. A cercare di minimizzare gli effetti politici del casoè Pier Luiginel corso di Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. "Connon buttiamo ...

Italia Oggi

È un vento che ha consentito ai dem di fare diga all'pretesa di una destra che pensava di ... Personaggi come Abou. O Emily Schlein, che nelle sue dichiarazioni di ieri è sembrata in ...Soprattutto, questo Governo scoprirà che il nazionalismonon porta da nessuna parte e che ... per questo, Aboubakarminaccia azioni legali: "Il Governo, violando le norme sul ... A difendere Soumahoro c'è rimasto solo Sansonetti. Che difendeva pure Mimmo Lucano e Cesare Battisti. Curioso garantismo, in spregio ai fatti - ItaliaOggi.it Per una volta che la stampa fa il suo mestiere, sia pure in ritardo come nota Goffredo Buccini, salta fuori il Piero Sansonetti di turno che ...