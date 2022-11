Arrivano le luminarie natalizie | positiva la sinergia commercianti e Comune

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –“Ci saranno gli addobbi natalizi. Il Corso Garibaldi sarà illuminato dal prossimo 3 dicembre”. Lo ha annunciato questa mattina l’assessore comunale alle Attività Produttive Luigi Ambrosone nell’ambito di una serie di incontri che il sindaco Clemente Mastella ha avuto con idel centro storico nel corso dei quali con l’assessore comunale alla Cultura Tartaglia Polcini è stato affrontato anche della Fondazione Città spettacolo. Nell’incotto con i giornalisti a commento del summit l‘assessore Ambrosone ha sottolineato: “Abbiamo incontrato idel centro storico che ci hanno fatto una proposta rispetto all’avviso di essere sinergici con la città anche per adottare una strada o piazza. Stiamo avendo riscontri. I tempi non saranno immediati ma nemmeno in ritardo”. Ambrosone ha poi chiarito: ...

