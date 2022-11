Il Denaro

Si tratta di un piano strategico e molto concreto di cui vedremo i risultati nell'dei prossimi ... naturalistico, monumentale, storico e culturale che favoriscono il percorsoverso una ...Al via oggi a Centola l'intervento di consolidamento, risanamento conservativo ed ambientale dell'di Palinuro. Il comune, infatti, ha concluso l'iter burocratico per l'avvio dei lavori che riguarderanno il monumento. L'intervento, per un importo di circa 3 milioni e mezzo di ... Arco Naturale di Palinuro, intesa Regione-Dam: via all'opera di risanamento. Lavori per 3,58 mln - Ildenaro.it Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione dell’intervento di consolidamento, risanamento conservativo ed ambientale dell’arco naturale di Palinuro – consolidamento costoni di Centola. L’importo ...Sorride l’amministrazione comunale di Centola, guidata dal sindaco Rosario Pirrone. Presto prenderanno il via i lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza dell’Arco Naturale di Palinuro. L’ite ...