Appello di Sangiuliano all’Europa | facciamo che l’Ucraina diventi capitale della cultura

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 novembre 2022) Anche da Bruxelles, dove Gennaroha partecipato al Consiglio Ueche ha approvato il piano di lavoro 2023-2026, il ministro ha rinnovato la vicinanza del governo al. Una solidarietà attiva non solo sul fronte diplomatico, ma anche su quellole. Un universo di riferimenti e princìpi inteso come presidio dell’anima e antidoto alla brutalitàguerra. Perché, ha ricordato il ministro, «laè sempre un alimento dello spirito, attraverso cui possiamo migliorare come persone. E rappresenta il discrimine che ci rende persone civili e collaborative». E per questo, ha aggiunto, «credo sia molto utile consentire aldi accedere alla candidatura a...