Anziano accoltellato alla gola dentro casa | è gravissimo

L'auto si è schiantata violentemente sulla porta del magazzino di proprietà dell'che, quando è sceso per capire cosa fosse successo, è stato aggredito e. L'è stato ...L'è stato ferito alla gola con un'arma da taglio e con un vaso in testa. Sopraggiunto il figlio o il nipote - non è ben chiaro - , tre dei malviventi sarebbero stati bloccati, un quarto che ...Rapinano e accoltellano anziano in casa, un arresto e tre denunce. I carabinieri della Compagnia di Civita Castellana hanno tratto in arresto un 31enne romeno da tempo residente a Capranica ritenuto..Viterbo. Un pomeriggio di terrore quello andato in scena nella giornata di ieri, lunedì 28 novembre 2022, nella comunità di Corchiano (Viterbo). Qui, infatti, un anziano di 82 anni, G.L. è stato aggre ...