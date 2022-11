Antonino Spadaccino | la confessione a cuore aperto | “Mia madre si è ammalata | ho vinto per…”

"Natale e Quale Show", lo show di beneficenza di Rai1: quando in tv Terminata l'edizione di 'Tale e Quale e Show' che ha visto la vittoria di, torna su Rai1 uno speciale natalizio ...sta vivendo un periodo davvero d'oro. Difatti quest'ultimo ha vinto sia Tale e Quale Show che il Torneo. Sull'ultimo numero del settimanale Vero ha rilasciato una lunga intervista ...Via Twitter, Anna Pettinelli si è scagliata contro Antonino Spinalbese per il trattamento che ha riservato ad Oriana Marzoli."Natale e Quale Show", uno Speciale su Rai1 in collaborazione con Telethon: ecco quando in tv lo speciale del varietà di Rai1.