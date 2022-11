Antonella Fiordelisi critica Nikita Pelizon | “Pensa di aver vinto il GF”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 29 novembre 2022) Ormai traè guerra. La clip mostrata ieri durante la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha sancito una separazione definitiva tra le due e così stamani la schermitrice è ritornare ad attaccare la triestina alle spalle. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7all’attacco: “Prende il giro gli altri, non me“ La fidanzata di Edoardo Donnamaria c’è rimasta malissimo nel vedere la clip di ieri sera in cuidiceva che non avrebbe potuto indossare il costume perché le stava male per il troppo mangiare. Stamani fin da quando si è svegliata ha deciso di confessare tutto il suo disagio contro la concorrente ritenuta falsa e cattiva. Con chi lo fa però? Non con la diretta ...