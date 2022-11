Ansia Brasile | si ferma anche Alex Sandro | c'è lesione | salta il Camerun Le ultime su Danilo e Neymar

Torna in campo il, ancora inper la caviglia di Neymar (potrebbe forse tornare per gli eventuali quarti di finale): la Selecao affronta quella Svizzera che ha eliminato l'Italia di ...Preoccupano nelle condizioni di forma di Danilo: le condizioni del difensore mettono inanche più di quelle di Neymar Non arrivano segnali incoraggianti sul fronte Danilo per il. Come riportato ...Il Brasile continua a perdere pezzi, l'ultimo è Alex Sandro. Il terzino della Juventus ha rimediato contro la Svizzera una lesione muscolare all'altezza dell'anca sinistra, non sarà a disposizione ...Giorni di apprensione in casa Serbia per le condizioni di Sergej Milinkovic. Il centrocampista ha accusato un duro colpo nella sfida contro il Brasile, era in dubbio per quella contro ...