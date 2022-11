Anna Pettinelli definisce Antonino Spinalbese “Narcisista patologico”

(Di martedì 29 novembre 2022) L’ex insegnante di Amici e speaker radiofonica di RDS,, non risparmia critiche nei confronti diche, dal suo ingresso all’interno del Grande Fratello Vip 7, si è lasciato coinvolgere in diverse dinamiche di natura sentimentale. Nello specifico, l’hair stylist ha instaurato ‘rapporti speciali’ con diverse Vippone che si sono alternate all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini, per poi riservare loro un bel ‘due di picche’. Un episodio, questo, ripetutosi anche nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 28 novembre, ove l’ex di Belen, ha mostrato il suo interesse nei confronti di Ginevra Lamborghini non prendendo in considerazione e non curandosi della sofferenza di Oriana Marzoli, causata dal suo comportamento. A questo proposito, anche la ...

