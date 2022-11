Ancora passione al Grande Fratello Vip | due vip nascosti sotto le coperte | “Mi piaci”

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 29 novembre 2022) Il pathos e lasono indiscussi i protagonisti della nuova edizione delVip, a quanto pare altri due concorrenti hanno scoperto di essere in perfetta sintonia avviando un flirt che in queste ore non è passato inosservato al gossip italiano. L’attuale edizione delVip ha fatto da sfondo a numerosi incontri e anche l’avvio di alcune storie d’amore come nel caso di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, insieme ad alcuni flirt che hanno interessato da vicino Antonino Spinalbese e un altro legame che a quanto pare è nato proprio nel corso degli ultimi giornil’occhio attento delle telecamere. Nel corso delle ultime ore a tenere banco nel mondo del web troviamo un racconto fatto anche da numerosi utenti dei social network ...