Anche Repubblica lo ha ammesso Valditara | trionfo senza precedenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Sono sportellate in faccia ai suoi detrattori. Il ministro Giuseppesi prende la rivincita rispetto agli attacchi di una sinistra davvero somara sulle tesi con cui dal dicastero dell'Istruzione sta emergendo una nuova centralità della scuola. Il bullismo lo scatenano alcuni organi di stampa contro il ministro, ma poi i sondaggi commissionati da loro stessi li mette con le spalle al muro. Il governo Meloni ha affidato il valore del Merito al ministro; a scuola non può esserci spazio per la violenza. Chi compie gesti di sopraffazione deve capire di aver sbagliato, di qui la proposta dei lavori socialmente utili contro la prepotenza (e quella polemica triste sull'umiliazione non tiene conto di che cosa vuol dire invece "umiliarsi" per aver sbagliato gravemente); e ugualmente, è necessario agire in fretta perché i danni ai bullizzati ...