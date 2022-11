Amore libero | a che punto sono gli americani?

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 29 novembre 2022) Ashley Madison ha collaborato con la Dottoressa Zhana Vrangalova, rinomata ricercatrice in sessuologia e docente alla New York University, e con YouGov per indagare quanto i desideri e le fantasie sessuali siano espressi liberamente dentro ad una delle società storicamente più conservatrici sotto questodi vista, ossia gli Stati Uniti. Un’indagine atta a scoprire a cosa pensano (o meglio, su cosa fantasticano) gliquando si tratta di sesso e quali poi siano i loro effettivi comportamenti. I risultatiriportati in un nuovo report, Unbound Love: Sex, Fantasy, and Desire, che nonostante si inserisca in un momento storico importante, in cui gli interessi e i costumi sessuali stanno cambiando, rivela che quasi la metà deglinon sa come esprimere le proprie fantasie e desideri sessuali al ...