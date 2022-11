America’s Cup | Luna Rossa torna in mare! Riparato l’albero | il LEQ12 viaggia tra i delfini | Spithill e Tita al timone

(Di martedì 29 novembre 2022) Gli uomini dihanno lavorato alacremente nelle ultime due settimane per ripararemaestro che si era danneggiato cadendo in porto e così il prototipo èto a solcare l’acqua a Cagliari. Ilha riabbracciato il mare, accompagnato anche dainella splendida cornice del Golfo degli Angeli. Ilera nelle mani di Jimmy(protagonista durante l’ultimaCup) e Ruggero(Campione Olimpico e del Mondo sul Nacra 17 insieme a Caterina Banti).ha completato 11 run con quattro “decolli” sui foil in condizione di brezza irregolare tra gli 8 e i 10 nodi. Il sistema RIB GPS ha registrato una velocità massima di 35 nodi e il Recon ...

