Amazzonia | l’allarme del WWF | la deforestazione sta raggiungendo un punto di non ritorno

(Di martedì 29 novembre 2022) C’è un problema serio nel mondo ed è ladell’. Il 18% della foresta amazzonica, infatti, è stato completamente perso e un ulteriore 17% è degradato. Un tema affatto distante o secondario, ma che riguarda il futuro di tutti noi. Secondo il “Living Amazon Report” del WWF la continua perdita di questo bioma avrebbe ripercussioni sul sostentamento di circa 47 milioni di persone, metterebbe a repentaglio la sicurezza alimentare e renderebbe impossibile mantenere il riscaldamento del pianeta al di sotto di 1,5 °C. Unendosi all’appello delle organizzazioni indigene amazzoniche, il WWF sollecita uno sforzo globale per proteggere l’80% dell’e renderla ecologicamente sana. Con la campagna “A Natale mettici il cuore” è possibile regalare l’adozione di una specie iconica a rischio e sostenere il WWF per ...

Radio Subasio

Le comunità indigene dell'brasiliana continuano a essere oggetto di violenze e ...che coincidono con aree di foresta che'... in diverse occasioni, ha lanciatorichiamando'...Secondo'esperto la nuova sottovariante sta facendo " risorgere la pandemia in" e, scrive su Twitter, "ciò che accade lì tende a ripetersi in altri stati brasiliani e potrebbe accadere di ... 29 novembre: Giornata Mondiale del Giaguaro. WWF, è allarme estinzione