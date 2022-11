Alvino punzecchia Agnelli | “La ricordo quella frase contro il Napoli È la morte del calcio”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 29 novembre 2022) Carloricorda unafamosa di Andreailsul rispetto delle regole, etichettandola come ladelCarloriporta in auge una dichiarazione del passato che tanto fece rumore. Il giornalista, sempre vicino alle vicende del, si è soffermato sulla delicata situazione della Juventus a Radio Kiss Kiss: “Noi rispettiamo le regole”,dicolandrebbe scolpita nella pietra, rappresenta ladel. Viene da ridere ma ci sarebbe da piangere per chi ama il. Quei secondi posti del...