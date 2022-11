Alla Casa Bianca si accende il Natale | svelate le decorazioni

(Di martedì 29 novembre 2022)siil: sono stateleper quest'anno. Il tema, come ha annunciato la first lady americana Jill Biden, e' "'We the people", "noi il popolo", le prime ...

... erano sepolti sotto il permafrost: il più antico (e pericoloso) ha 50 mila anni Poliziotto rapisce una minorenne conosciuta online, uccide sua madre e i nonni e dà fuoco: ucciso dai ......" non è da escludere ma è forse più probabile che sostenga uno dei suoi " ma perché la sua... in un parallelo che assimila il Campidogliosede di Twitter di San Francisco all'1355 di Market ...Roma, 29 nov. - (Adnkronos) - Non conosco i progetti. Nessuno mi ha chiamato e non so cosa succederà ma conosco bene la situazione e in città ho ancora casa... . Alessandro Del Piero si ...È la prima visita di Stato organizzata da Biden dal suo insediamento. La scelta dell'ospite invitato, ha spiegato la Casa Bianca, è dovuta alla " centralità " della Francia, storico alleato con cui ...