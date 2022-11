“Alfonso | ora basta” GF Vip 7 | sfuriata di Patrizia Rossetti | Signorini e autori sbugiardati

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 novembre 2022)contro il GF Vip 7. Puntata ricca di colpi di scena e scintille, quella andata in onda lunedì 28 novembre in prima serata su Canale 5. Tanti i temi toccati e le critiche al reality show condotto dacon opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il primo blocco si è aperto con la storia, ormai finita, tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Dopo liti, pianti e critiche piovute sue Sonia Bruganelli per come hanno gestito la situazione, è stato il momento del blocco dedicato a Micol Incorvaia, duramente criticata da Wilma Goich e. Dopo il video mandati in onda, Clizia Incorvaia, sorella di Micol ed ex concorrente del GF Vip, è tornata per parlare con le due vippone. Leggi anche: “Mi vergogno per ...