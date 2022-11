Alessia Pifferi | dall’autopsia della piccola Diana dettagli terribili | ecco cosa le hanno trovato nello stomaco

In moltissimi sono ancora sconvolti dalla terribile morte della piccola Diana , lasciata sola in un lettino da campeggio da sua madre,. La 37enne, come successivamente ricostruito ...Brandelli di pannolino . È questo che sarebbe stato trovato nello stomaco della piccola Diana , lasciata morire di stenti dalla madreche lo scorso luglio l'ha lasciata sola in casa per 6 giorni. Lo stesso pannolino che si era tolta e che è stato trovato poco distante dal cadavere della bambina il giorno della ...Un altro sconcertante tassello si aggiunge alla lunga agonia della bimba di 18 mesi. La mamma l’aveva lasciata sola in casa per 6 giorni, è in carcere ...La bimba di 18 mesi morta di sete e di stenti, abbandonata per una settimana da sola in casa dalla madre Alessia Pifferi ...