Albano Carrisi avrebbe avuto un’amante | parla lei | dichiarazione bomba | cosa farebbe il cantante subito prima di fare l’amore

(Di martedì 29 novembre 2022), che di recente ha dovutoi conti con accuse calunniose, sta per subire un vento contrario dalla Spagna. Nella trasmissione Salvame di TeleCinco, il cantautore pugliese ha affrontato la sua presunta amante, Patricia Donoso, e ildi Cellino San Marco ha negato tutto e ha sottolineato di non averla mai vista (nonostante lei avesse portato una foto a riprova della sua storia).e le accuse di tradimento: “dilui…” Molto forti i dettagli raccontati da lei sulla presunta relazione sentimentale tra loro due: “Io ti dico che lo conosco. Per tre anni abbiamo intrattenuto una relazione ed è così, lui può dire quello che gli pare. Ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma ...

al centro della bufera in Spagna. Durante una puntata della trasmissione di Telecinco Salvame Deluxe, programma molto noto dalle parti di Madrid, l'avvocatessa e criminologa spagnola ...Di Daniele - 28/11/2022 Un famoso conduttore tv accusa il cantante di Cellino San Marco di dovergli la somma di 30mila euro dall'anno 2009. Per quale motivo Non è un periodo facile per, che si trova a fare i conti, questa volta, con una richiesta di denaro. E non si tratterebbe di una piccola somma ma di ben 30mila euro, una cifra che, sostiene un famoso conduttore ...Il conduttore spagnolo Kiko Hernandez ha accusato pubblicamente Al Bano Carrisi, che gli dovrebbe 30mila euro. Al Bano Carrisi è piuttosto famoso in Spagna e ha partecipato… Leggi ...Il conduttore spagnolo Kiko Hernandez ha accusato pubblicamente Al Bano Carrisi, che gli dovrebbe 30mila euro. Al Bano Carrisi è piuttosto famoso in Spagna e ha partecipato… Leggi ...