Al Tg1 si ‘incensa’ la Juve di Agnelli | Alvino | “È il tg del Turkmenistan?” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di martedì 29 novembre 2022) Il Tg1 parla di della fine di un’era quella di Andrea, dipinge unaepica fino alle indagini della Procura di Torino e le dimissioni del Cda. Da Conte, ai campioni che arrivano a Torino: Tevez, Pogba. I cinque scudetti di fila con Allegri. Ma il Tg1 parla anche di Dybala di Higuain e delle finali di Champions League perse e del bilancio che cresce. Si parla anche dell’arrivo di Cristiano Ronaldo e dei problemi col bilancio in rosso e le indagini della Procura di Torino e le dimissioni del Cda dellantus. Ma in un servizio da 1.30 secondi praticamente si parla quasi esclusivamente dei grandi trionfi della, poi sul finale si introducono anche le indagini della Procura. Un servizio che non è piaciuto a Maurizio Zaccone che ha postato il servizio del Tg1 sulla, poi ripreso anche ...