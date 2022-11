Airbnb | su affitti brevi sì a regole nazionali e tutele per i centri storici

Airbnb Newsroom

Roma, 29 nov. -propone una regolamentazione quadro a livello nazionale del fenomeno deglibrevi, con tutele speciali per i centri storici delle città d'arte, fino all'eventuale rimozione dell'annuncio,...è una piattaforma che permette alla comunità degli host italiani di mettere in vetrina la propria casa e trovare persone che cercanobrevi. Abbiamo chiesto a Giacomo Trovato, country ... Airbnb: Affitti brevi, sì a regole nazionali e tutele per i centri storici. “È giusto riconoscere che i centri storici di alcune città italiane sono in sofferenza, e che le piattaforme come Airbnb debbano dare il proprio contributo. Per questo siamo favorevoli a una ...Airbnb propone una regolamentazione quadro a livello nazionale del fenomeno degli affitti brevi, con tutele speciali per i centri storici delle città d'arte, fino all'eventuale rimozione dell'annuncio ...