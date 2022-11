Agnelli | l’accusa dopo le dimissioni dalla Juventus | attacco improvviso

Leggi su serieanews

(Di martedì 29 novembre 2022) Non bastavano le. Per Andrea, ormai ex presidente dellaarriva un’altra mazzata: l’. Nella serata di ieri per laè cambiato tutto. L’intero CDA ha rassegnato le sue. Nedved, Arrivabene, lo stesso presidente Andreahanno dato il loro addio alla società bianconera. Per quest’ultimo si tratta della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.