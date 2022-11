Agnelli e Nedved che fine faranno? Il loro futuro dopo l’addio alla Juventus

(Di martedì 29 novembre 2022) Ex presidente e vicepresidente alle strette:le dimissioni dal CdA della, cosa succederà? La notizia che nessuno si aspettava è arrivata: Andreanon è più il presidente della. Con lui si è dimesso tutto il Consiglio d’Amministrazione bianconero, inclusi Maurizio Arrivabene e, soprattutto, Pavel. LaPresse/ANSA FotoDietro questa scelta tanto inaspettata quanto rivoluzionaria ci sarebbe l’inchiesta Prisma, che ha posto una lente d’ingrandimento sulle plusvalenze della società bianconera, sul pagamento degli stipendi durante il Covid e sulle commissioni agli agenti dei tesserati nel trienni 2018-2021. Le forti contestazioni avrebbero quindi convinto il rampollo deglia dimettersi,che in 12 anni aveva ...

