Agnelli costretto ad abdicare | cosa rischia la Juventus Scelto il nuovo presidente

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 novembre 2022) La squadra più titolata d'Italia non ha più un. E non ha più neanche una dirigenza. Si tratta di uno di quei cataclismi che capitano una volta al secolo, ma che ladeve affrontare per la seconda volta in 16 anni. Era il 2006 quando lo scandalo di Calciopoli rase al suolo la triade Moggi-Giraudo-Bettega, trascinando per la prima volta il club in Serie B. Ora è un'altra inchiesta giudiziaria, l'indagine “Prisma”, a provocare l'imponderabile. Andrea, dopo 12 anni al trono, abdica. E lo fa portando via con sé l'intero Consiglio d'Amministrazione della società bianconera. “Tutti gli uomini del”, compresi Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene, con quest'ultimo che seppur dimissionario resterà comunque in carica con deleghe per l'amministrazione in questo periodo di passaggio, almeno fino ...